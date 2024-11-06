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Строительство В областной Романовке реализуют проект комплексного развития территории на 51 га

В областной Романовке реализуют проект комплексного развития территории на 51 га

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4 комментария

Федеральный девелопер GloraX, Группа «Самолет» и правительство Ленинградской области заключили договор о КРТ в поселке Романовка. Соглашение предполагает строительство жилого проекта площадью 525 тыс. кв. м на участке площадью 51,7 га.

Участок под строительство расположен в южной части поселка Романовка Всеволожского района области. Чистая продаваемая площадь помещений в проекте составит 391 тыс. кв. м.

Проект застройки жильем высотой 12–17 этажей реализуют в четыре очереди. Помимо жилья, по условиям договора о КРТ два девелопера при равных вложениях построят поликлинику, два детских сада и общеобразовательную школу на 1170 мест.

Кроме того, оба девелопера профинансируют ремонт Инженерной улицы, соединяющей Дорогу Жизни с территорией застройки, а еще спроектируют реконструкцию улицы Центральной и путепроводной развязки через железнодорожные пути станции Романовка.

Как подчеркнул Дмитрий Кашинский, президент GloraX, для девелопера это первый проект КРТ в Ленинградской области.

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Комментарии
4
Zloi_prohozhiy
1 час
Жители Всеволожска и все кто пользуются Дорогой Жизни, чую, будут в 'восторге' :)
Hans-Christian
37 минут
"Помимо жилья, по условиям договора о КРТ два девелопера при равных вложениях построят поликлинику, два детских сада и общеобразовательную школу на 1170 мест." Перед строительством высоток или через 10-15 лет?
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