В областной Романовке реализуют проект комплексного развития территории на 51 га

Федеральный девелопер GloraX, Группа «Самолет» и правительство Ленинградской области заключили договор о КРТ в поселке Романовка. Соглашение предполагает строительство жилого проекта площадью 525 тыс. кв. м на участке площадью 51,7 га.



Участок под строительство расположен в южной части поселка Романовка Всеволожского района области. Чистая продаваемая площадь помещений в проекте составит 391 тыс. кв. м.



Проект застройки жильем высотой 12–17 этажей реализуют в четыре очереди. Помимо жилья, по условиям договора о КРТ два девелопера при равных вложениях построят поликлинику, два детских сада и общеобразовательную школу на 1170 мест.



Кроме того, оба девелопера профинансируют ремонт Инженерной улицы, соединяющей Дорогу Жизни с территорией застройки, а еще спроектируют реконструкцию улицы Центральной и путепроводной развязки через железнодорожные пути станции Романовка.

