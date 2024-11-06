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Общество США провели учебный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III. Ее максимальная дальность полета — 15 тыс. км

США провели учебный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III. Ее максимальная дальность полета — 15 тыс. км

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США провели учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Запуск прошел с базы Ванденберг в штате Калифорния, пишет 6 ноября пресс-служба этой базы, сообщает ТАСС.

Minuteman III поступила на вооружение американских военно-космических сил в 1970 году. Ракета способна нести ядерные боеголовки и достигать расстояния в 15 тысяч километров, однако во время испытаний в 2008 году дальность пуска этой МБР составила 8,5 тысячи км.

Учебный запуск, состоявшийся 5 ноября, был запланирован заранее. Россия также была предупреждена о нем. Как отмечает РБК, целью запуска была «демонстрация готовности ядерных сил США и уверенность в летальности и эффективности средств ядерного сдерживания». Испытания прошли вскоре после завершения выборов президента.

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