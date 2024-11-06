США провели учебный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III. Ее максимальная дальность полета — 15 тыс. км

Minuteman III поступила на вооружение американских военно-космических сил в 1970 году. Ракета способна нести ядерные боеголовки и достигать расстояния в 15 тысяч километров, однако во время испытаний в 2008 году дальность пуска этой МБР составила 8,5 тысячи км.