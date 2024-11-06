В Петербурге менеджер банка потратил 33 млн рублей клиентов и получил путёвку в колонию

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему сотруднику «Промсвязьбанка» за хищение денег вкладчиков. О том, как одаривал девушку и летал бизнес-классом на элитные курорты, Михаил Власенко будет вспоминать в колонии.

О приговоре 6 ноября сообщает прокуратура Петербурга. Власенко признали виновным в особо крупном мошенничестве и назначили 6,5 года реального срока. По данным «Фонтанки», мужчина работал в «Промсвязьбанке». Согласно материалам, он занимал должность персонального менеджера отдела розничных продаж и клиентского обслуживания, но чужими деньгами распоряжался по-своему.

Суд установил, что с августа 2022 года по март 2023-го менеджер похитил порядка 33 млн рублей у трёх человек. Он использовал персональные данные, которые были в доступе, подделывал подписи в распорядительных документах и переводил деньги на счета третьих лиц, не осведомлённых об их происхождении.