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Происшествия В Петербурге менеджер банка потратил 33 млн рублей клиентов и получил путёвку в колонию

В Петербурге менеджер банка потратил 33 млн рублей клиентов и получил путёвку в колонию

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19 комментариев

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему сотруднику «Промсвязьбанка» за хищение денег вкладчиков. О том, как одаривал девушку и летал бизнес-классом на элитные курорты, Михаил Власенко будет вспоминать в колонии.

О приговоре 6 ноября сообщает прокуратура Петербурга. Власенко признали виновным в особо крупном мошенничестве и назначили 6,5 года реального срока. По данным «Фонтанки», мужчина работал в «Промсвязьбанке». Согласно материалам, он занимал должность персонального менеджера отдела розничных продаж и клиентского обслуживания, но чужими деньгами распоряжался по-своему.

Суд установил, что с августа 2022 года по март 2023-го менеджер похитил порядка 33 млн рублей у трёх человек. Он использовал персональные данные, которые были в доступе, подделывал подписи в распорядительных документах и переводил деньги на счета третьих лиц, не осведомлённых об их происхождении.

«Похищенные денежные средства он потратил на погашение кредита, подарки для своей девушки, совместный досуг и развлечения, покупку брендовых вещей и дорогостоящих гаджетов, поездки на элитные курорты и перелеты бизнес-классом», — рассказали в прокуратуре.

Отбывать срок Власенко предстоит в колонии общего режима.

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Комментарии
19
280896530
46 минут
Инфа для тех, кто верит в неприкосновенность вкладов в банках.
NSE
1 час
Целых 2 раза потратил?
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