Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +2

3 м/c,

с-з.

 763мм 96%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,06
EUR 106,89
Как распознать вирус Коксаки
Промышленный Петербург
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Ипотека 2% в Луганске и Мариуполе
Рейтинги "Фонтанки"
Победная речь Трампа
Власть «С фамилией вам не очень повезло». Матвиенко обратилась к первому замминистра здравоохранения РФ

«С фамилией вам не очень повезло». Матвиенко обратилась к первому замминистра здравоохранения РФ

8 233
30 комментариев

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поиронизировала над фамилией первого заместителя министра здравоохранения РФ. К Владимиру Зеленскому она обратилась 6 ноября перед выступлением главы ведомства Михаила Мурашко, который докладывал в Совфеде о реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Валентина Матвиенко заметила, что с фамилией первому заместителю главы Минздрава «не очень повезло».

«То, что первый [заместитель] хорошо, но с фамилией вам не очень повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте», — сказала глава Совета Федерации, на что Владимир Зеленский улыбнулся и развел руками.

Владимир Зеленский — уроженец Москвы, занимает пост заместителя министра здравоохранения с 2021 года. Ранее работал директором департамента развития медицинского страхования.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY25
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
31
забыл все
1 час
тютина жжет))
настоящий гость
58 минут
Вообще-то это фамилия его отца, его деда, с какой радости он её стыдиться должен и "громко не называть"? Его предки что-то плохое сделали? Это уровень подросткового самоутверждения - унижать человека по фамилии, когда сам из себя ничего не представляешь хорошего.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Новости компаний
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Новости компаний
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30