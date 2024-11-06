«С фамилией вам не очень повезло». Матвиенко обратилась к первому замминистра здравоохранения РФ

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поиронизировала над фамилией первого заместителя министра здравоохранения РФ. К Владимиру Зеленскому она обратилась 6 ноября перед выступлением главы ведомства Михаила Мурашко, который докладывал в Совфеде о реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Валентина Матвиенко заметила, что с фамилией первому заместителю главы Минздрава «не очень повезло».

«То, что первый [заместитель] хорошо, но с фамилией вам не очень повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте», — сказала глава Совета Федерации, на что Владимир Зеленский улыбнулся и развел руками.

Владимир Зеленский — уроженец Москвы, занимает пост заместителя министра здравоохранения с 2021 года. Ранее работал директором департамента развития медицинского страхования.