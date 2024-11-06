Экс-футболист «Зенита» Олег Шатов возглавил «Урал» в Первой лиге

Во главе команды Шатов сменил Евгения Аверьянова, с которым руководство «Урала» решило расстаться из-за неудовлетворительных результатов. По итогам первого круга команда, перед которой стоит задача вернуться в РПЛ, идет на четвертом месте.

Олег Шатов играл за «Зенит» с 2013 по 2022 год. На его счету 139 матчей в чемпионате России, в которых он забил 23 гола. В составе петербургского клуба он трижды становился чемпионом России (2014/15, 2018/19, 2019/20). Также на его счету 28 матчей в составе сборной России (2013–2016), в футболке которой он забил два гола.