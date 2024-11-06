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Спорт Экс-футболист «Зенита» Олег Шатов возглавил «Урал» в Первой лиге

Экс-футболист «Зенита» Олег Шатов возглавил «Урал» в Первой лиге

1 179
4 комментария

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Олег Шатов стал исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Урал». Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе команды из Екатеринбурга.

Во главе команды Шатов сменил Евгения Аверьянова, с которым руководство «Урала» решило расстаться из-за неудовлетворительных результатов. По итогам первого круга команда, перед которой стоит задача вернуться в РПЛ, идет на четвертом месте.

Олег Шатов играл за «Зенит» с 2013 по 2022 год. На его счету 139 матчей в чемпионате России, в которых он забил 23 гола. В составе петербургского клуба он трижды становился чемпионом России (2014/15, 2018/19, 2019/20). Также на его счету 28 матчей в составе сборной России (2013–2016), в футболке которой он забил два гола.

В августе 2023 года Шатов приостановил карьеру и начал обучение на тренера. В июне 2024 года он вошел в тренерский штаб «Урала».

Шатов родился в Нижнем Тагиле 29 июля 1990 года. Профессиональную карьеру начинал как раз в «Урале».

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Комментарии
4
bc124
10 минут
Ну вот, теперь злопыхатели будут говорить, что Урал тоже фармклуб Зенита )))
Вот, значит, что
37 минут
Это шанс, Олегу удачи
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