В Красногвардейском районе открылся новый детский сад «по петербургскому стандарту»

В Красногвардейском районе на улице Стахановцев открылся новый корпус детского сада № 10 «Лукоморье». Как сообщают в администрации города, садик рассчитан на 140 детей в шести группах, одна из которых будет логопедической.

Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в городе на законодательном уровне принято решение о строительстве жилья одновременно с социальным объектами, и это один из городских приоритетов на ближайшие годы.

— Все новые сады и школы создаются по петербургскому стандарту — то есть с бассейнами и безбарьерным доступом для маломобильных групп, — подчеркнул губернатор.

В новом садике, помимо бассейна, есть актовый и спортивный залы, игровые комнаты и спальни, а также пищеблок с необходимым оборудованием. На территории разместились площадки для каждой возрастной группы воспитанников.

Детский садик во встроенных помещениях ЖК «Малоохтинский, 68» стал уже пятым открывшимся в этом году в новых жилых кварталах Красногвардейского района. Застройщик передал его городу в рамках социальных обязательств. Всего за этот год в районе создали 710 новых мест в детских садах. В 2025 году планируется начать строительство еще трех садиков и открыть еще два — на Васнецовском проспекте и проспекте Энтузиастов.

