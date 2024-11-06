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Спорт Дзюба: хотелось бы заковырять гол за сборную России

Дзюба: хотелось бы заковырять гол за сборную России

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4 комментария

Нападающий футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба поехал бы в сборную России при первом же вызове, несмотря на конфликт с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. Об этом он заявил 6 ноября в эфире «Матч ТВ».

«Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной. Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться», — сказал Дзюба.

По его словам, больше всего в футболе он скучает по гимну России, «когда весь стадион поет и мурашки по телу».

На счету Дзюбы 30 голов в 55 матчах за сборную России. По этому показателю он делит первое место с Александром Кержаковым, на счету которого также 30 голов в 92-х матчах в футболке национальной команды.

В последний раз Дзюба выступал в составе сборной России 21 июня 2021 года в матче против Дании на чемпионате Европы. Тогда он и забил 30-й гол. 23 июля 2021-го Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России. С тех пор Дзюба больше не вызывался в национальную команду.

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Комментарии
4
Otkating
20 минут
Ребята с нашего двора
Контрабанда
9 минут
конечно, хотелось бы,*
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