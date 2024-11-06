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Происшествия Капитану судна в Ладожском озере резко стало плохо. Врачи скорой добирались по воде

Капитану судна в Ладожском озере резко стало плохо. Врачи скорой добирались по воде

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Капитану грузового судна, которое находилось в акватории Ладожского озера, резко стало плохо. Медикам пришлось добираться до пациента по воде, поскольку погода была нелетной. Подробности 6 ноября сообщает пресс-служба скорой помощи Ленобласти.

Вызов по поводу острой боли в животе поступил 3 ноября. Грузовое судно находилось в 6 часах хода от Шлиссельбурга и в 7 часах от Приозерска. При этом оно было сравнительно недалеко от территории лесничества неподалёку от деревни Никулясы на границе Приозерского и Всеволожского районов. Туда и отправилась бригада скорой. Погода не позволила использовать санитарную авиацию, врачам пришлось добираться к пациенту на моторной лодке.

«Осложняло всё полное отсутствие сотовой связи — не было ни малейшей возможности созвониться с пациентом, но судно было видно с берега», — рассказали в пресс-службе. На борт медики не поднимались. Капитан корабля и еще один член экипажа уже находились в своей лодке возле судна, не зная, куда именно им плыть.

Пациент был в сознании, его доставили для осмотра на берег и госпитализировали с подозрением на аппендицит.

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