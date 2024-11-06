Хоккеист СКА Деанджело: «Я был за Трампа с самого начала»

Американский защитник хоккейного клуба СКА Тони Деанджело остался доволен победой Дональда Трампа на выборах президента США. По словам хоккеиста, именно из-за того, что он поддерживает Трампа, ему пришлось уехать из НХЛ и подписать контракт с петербургской командой.

«Как же здорово! Я один из тех спортсменов, что был за Трампа с самого начала. Это одна из причин, почему я больше не играю в НХЛ, но наша страна важнее!» — написал Деанджело в соцсети X.

Тони Деанджело отыграл в НХЛ 397 матчей, в которых он набрал 223 очка, выступая за «Аризону», «Рейнджерс», «Каролину» и «Филадельфию». Он стал первым хоккеистом в НХЛ, контракты которого дважды выкупали клубы, чтобы он больше не играл за них.

После перехода в СКА он стал одним из лидеров армейцев. В 16-ти матчах Тони набрал 20 (3 гола + 17 передач) очков при показателе полезности «+16» и среднем игровом времени 23 минуты 22 секунды за матч.