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Победная речь Трампа
Спорт Хоккеист СКА Деанджело: «Я был за Трампа с самого начала»

Хоккеист СКА Деанджело: «Я был за Трампа с самого начала»

839
1 комментарий

Американский защитник хоккейного клуба СКА Тони Деанджело остался доволен победой Дональда Трампа на выборах президента США. По словам хоккеиста, именно из-за того, что он поддерживает Трампа, ему пришлось уехать из НХЛ и подписать контракт с петербургской командой.

«Как же здорово! Я один из тех спортсменов, что был за Трампа с самого начала. Это одна из причин, почему я больше не играю в НХЛ, но наша страна важнее!» — написал Деанджело в соцсети X.

Тони Деанджело отыграл в НХЛ 397 матчей, в которых он набрал 223 очка, выступая за «Аризону», «Рейнджерс», «Каролину» и «Филадельфию». Он стал первым хоккеистом в НХЛ, контракты которого дважды выкупали клубы, чтобы он больше не играл за них.

После перехода в СКА он стал одним из лидеров армейцев. В 16-ти матчах Тони набрал 20 (3 гола + 17 передач) очков при показателе полезности «+16» и среднем игровом времени 23 минуты 22 секунды за матч.

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Комментарии
1
Гость
58 минут
и я тоже, с самого начала... еще с кинофильма "один дома"...
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