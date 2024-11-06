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Происшествия В Тихвине до смерти избили посетителя бара. Задержан уже сидевший за случайную смерть

В Тихвине до смерти избили посетителя бара. Задержан уже сидевший за случайную смерть

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10 комментариев

Житель Тихвинского района Ленобласти угодил под следствие по тяжкой статье после отдыха в местном баре и спора с посетителем. После аналогичного времяпрепровождения его уже пытались исправить в колонии строгого режима.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 ноября, 37-летнего тихвинца задержали в ночь на 4 ноября рядом с баром, расположенным в доме № 50 в 1-м микрорайоне Тихвина.

Ему вменяют гибель 35-летнего местного жителя, который проводил время в том же заведении. По версии следствия, оба были навеселе и дискуссия закончилась дракой. Младшего безуспешно пытались откачать на пороге бара.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности (четвёртая часть статьи 111 УК).

По данным «Фонтанки», подозреваемый не избегает драк. В 2010 году ему вменяли умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, через несколько лет — лёгкий вред. Очередная драка закончилась гибелью оппонента, и тихвинец получил 7 лет строгого режима по той же четвёртой части статьи 111 УК. В срок зачли пребывание под стражей, и осенью прошлого года мужчина вышел на свободу.

Судя по материалам суда, в колонию он уехал после потасовки в другом заведении Тихвина. В суде мужчина рассказывал, что повздорил с нахалом, пристававшим к его девушке во время танцев. В их драку вмешался третий, он же и получил несовместимые с жизнью травмы.

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Комментарии
10
Ankor
59 минут
Горбатого могила исправит.
Слава России!
48 минут
+1 на утилизацию
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