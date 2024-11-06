«Ъ»: Минтранс хочет обязать авиакомпании сажать детей до 14 лет рядом со взрослыми

Минтранс предлагает ужесточить требования к рассадке пассажиров с детьми, обязав авиакомпании предоставлять взрослым с ребенком до 14 лет соседние кресла. Поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП-82) Минтранс направил в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), пишет 6 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.

В настоящее время правила носят рекомендательный характер и касаются только пассажиров с детьми до 12 лет. Из письма следует, что Минтранс предлагает увеличить этот возраст до 14 лет и сделать такое правило обязательным. Исключением могут быть только ситуации, когда свободных совместных мест на борту не осталось к моменту регистрации таких пассажиров.

Участники рынка в разговоре с изданием сочли новые требования Минтранса избыточными, чреватыми нарушением прав других пассажиров и опасаются удорожания перевозки, а также потери лоукостерами до 30% доходов от продажи мест. В авиакомпаниях отметили, что многие подростки и вовсе хотят лететь на отдельных от родителей местах.