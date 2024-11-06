Пожар в садоводстве на юго-западе Петербурга отправил в больницу мужчину

Помощь не только пожарных, но и медиков потребовалась в садоводстве «Торики-2» в Красносельском районе Петербурга, где утром 6 ноября загорелся частный дом.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 9:15. Огонь вспыхнул на участке 281 на 6-й линии. Рядом, судя по картам, расположено правление СНТ.

По данным чрезвычайного ведомства, горел кирпичный одноэтажный дом с мансардой. Огонь распространился по чердачным перекрытиям на 25 квадратных метров. Его тушили силами двенадцати пожарных.

В правлении садоводства «Фонтанке» уточнили, что пожар случился в доме, где живёт пожилая пара.

«В 10:12 пожар ликвидирован. Пострадал мужчина, направлен в лечебное учреждение», — рассказали в МЧС.