Пулково принимает калининградские рейсы из-за тумана в Храброво

Петербургский аэропорт Пулково 6 ноября в качестве запасного принимает пять рейсов из Калининграда. Воздушные суда не могут сесть в Храброво из-за плотного тумана. Об этом сообщают гавани обоих городов.
«На прилёт аэропорт Храброво продолжает принимать рейсы исходя из оперативной обстановки. В настоящее время задерживаются 6 рейсов. В их числе три самолёта, летевших в Калининград, по решению командиров воздушных судов из-за тумана „ушли“ на запасной аэродром в Санкт-Петербург», — говорится в телеграм-канале калининградского аэропорта.
В Петербурге утром также наблюдался туман, но на работу Пулково он не повлиял.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.