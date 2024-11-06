Пулково принимает калининградские рейсы из-за тумана в Храброво

Петербургский аэропорт Пулково 6 ноября в качестве запасного принимает пять рейсов из Калининграда. Воздушные суда не могут сесть в Храброво из-за плотного тумана. Об этом сообщают гавани обоих городов.

«На прилёт аэропорт Храброво продолжает принимать рейсы исходя из оперативной обстановки. В настоящее время задерживаются 6 рейсов. В их числе три самолёта, летевших в Калининград, по решению командиров воздушных судов из-за тумана „ушли“ на запасной аэродром в Санкт-Петербург», — говорится в телеграм-канале калининградского аэропорта.

В Петербурге утром также наблюдался туман, но на работу Пулково он не повлиял.