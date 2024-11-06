Петербуржцев приглашают на онлайн-фестиваль «В Науке 2.0»

Темы «В Науке 2.0»-2024 — от борьбы со старением и похудения до квантового мира и ловушек разума. А среди лекторов — Дробышевский, Водовозов, Вибе и еще два десятка ученых и популяризаторов. Лекции можно слушать бесплатно онлайн весь день 9 ноября с 11:00 до 20:00. 0+

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На фестивале будет несколько «лабораторий». В «Лаборатории знаний» обсудят, как технологические и экологические факторы влияют на вид «хомо сапиенс» и каким может стать человек будущего. А заодно — сможет ли этот человек не стареть, обходиться без ошибок мышления и оставить за собой привилегию создавать шедевры (или на это будут способны и роботы).

В «Лаборатории жизни» объяснят, как стресс влияет на мозг, достаточно ли сильна сила воли, чтобы помочь похудеть, и как восстановить нормальный режим сна. А еще — что делать с психосоматикой и синдромом хронической усталости и как не оказаться на столе патологоанатома хотя бы раньше срока.

В «Лаборатории будущего» будет настоящий космонавт и много дискуссий про инопланетян и поиск жизни за пределами Земли.