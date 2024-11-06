Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +2

3 м/c,

с-з.

 763мм 96%
Подробнее
3 Пробки
USD 98,06
EUR 106,89
Как распознать вирус Коксаки
Промышленный Петербург
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Ипотека 2% в Луганске и Мариуполе
Рейтинги "Фонтанки"
Победная речь Трампа
Афиша Plus Наука Петербуржцев приглашают на онлайн-фестиваль «В Науке 2.0»

Петербуржцев приглашают на онлайн-фестиваль «В Науке 2.0»

465
Написать комментарий

Темы «В Науке 2.0»-2024 — от борьбы со старением и похудения до квантового мира и ловушек разума. А среди лекторов — Дробышевский, Водовозов, Вибе и еще два десятка ученых и популяризаторов. Лекции можно слушать бесплатно онлайн весь день 9 ноября с 11:00 до 20:00. 0+

На фестивале будет несколько «лабораторий». В «Лаборатории знаний» обсудят, как технологические и экологические факторы влияют на вид «хомо сапиенс» и каким может стать человек будущего. А заодно — сможет ли этот человек не стареть, обходиться без ошибок мышления и оставить за собой привилегию создавать шедевры (или на это будут способны и роботы).

В «Лаборатории жизни» объяснят, как стресс влияет на мозг, достаточно ли сильна сила воли, чтобы помочь похудеть, и как восстановить нормальный режим сна. А еще — что делать с психосоматикой и синдромом хронической усталости и как не оказаться на столе патологоанатома хотя бы раньше срока.

В «Лаборатории будущего» будет настоящий космонавт и много дискуссий про инопланетян и поиск жизни за пределами Земли.

Расписание, подробности и трансляция — в ВК-группе фестиваля «В Науке».

ПО ТЕМЕ
Куда сходить бесплатно
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Новости компаний
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Новости компаний
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30