Четвероклассник получил урок секспросвета в Ленобласти. Задержан петербуржец в активном поиске

Петербуржец угодил под следствие по делу о педофилии после тесного общения с четвероклассником в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом стало известно «Фонтанке» 6 ноября.

О преступлении против половой неприкосновенности ребёнка накануне в полицию сообщила жительница деревни Низино. Заявительница рассказала, что вечером в День народного единства её 11-летний сын оказался в квартире в деревне Низино в компании 41-летнего мужчины. Тот якобы оголился и устроил сеанс мастурбации, пытаясь вовлечь в него мальчика.

Через несколько часов оперативники задержали мужчину, на которого указала мать, в Ломоносове. Он зарегистрирован в Красногвардейском районе, работал водителем. Статус семейных отношений на своей странице «ВКонтакте» не указывает, но, судя по количеству пабликов для знакомств в его подписке, находится в активном поиске.

Петербуржцу вменили насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении ребёнка младше 14 лет. Мужчина задержан на двое суток.