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Образ жизни тест Никто не может правильно написать эти 10 сложных слов. Думаете, вы справитесь?

Никто не может правильно написать эти 10 сложных слов. Думаете, вы справитесь?

Заковыристый тест по русскому языку выведет вас на чистую воду

2 157
4 комментария

Написать правильно эти слова не под силу многим взрослым

Иногда мы бы хотели посмотреть в глаза людям, которые придумывают трудные для написания слова. К чему такие сложности? Такое чувство, что они просто решили использовать буквы алфавита по максимуму. Вот и для этого теста мы выбрали 10 таких словечек, в которых легко сделают ошибку даже большие знатоки русского языка. А вы сможете написать все слова правильно и нигде не замешкаться? Только, чур, в словарь не подглядывать.

ТЕСТПройден 921 раз
Сложные слова
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Комментарии
4
Трямочка
16 минут
Вообще сложных слов не увидела.
Гость
39 минут
Не ваши журналисты, поэтому 10/10. Оздоева-то ваша пройдёт такое?
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