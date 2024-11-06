У молодой петербурженки украли айфон на обеде в ресторане. Карманник и скупщик на видео

Сотрудники полиции прервали деятельность преступного тандема в виде карманника и скупщика. Последней их жертвой стала девушка, которая лишилась телефона во время обеда в петербургском ресторане. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 6 ноября.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

О пропаже гаджета стало известно еще 14 октября, когда в полицию обратилась 19-летняя жительница. Она рассказала, что поход в заведение на Малой Десятинной улице стоил ей iPhone 13 Pro Max. Сумму ущерба оценили в 55 тысяч рублей, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В результате розыска был задержан 28-летний житель Мурино. На допросе он признался, что похищенный гаджет продал 29-летнему знакомому, который занимается скупкой техники, в том числе с криминальным прошлым. Последнего задержали прямо на работе, в торговой точке на Московском проспекте. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.