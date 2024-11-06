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Происшествия Юная петербурженка пыталась покончить с собой из-за гибели отца на СВО

Юная петербурженка пыталась покончить с собой из-за гибели отца на СВО

15 203
13 комментариев

Учащаяся одного из петербургских колледжей госпитализирована в детскую больницу имени Филатова после попытки суицида. Причиной стала гибель ее отца в зоне специальной военной операции.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 ноября, помощь медиков понадобилась 17-летней девочке из Курортного района. Сейчас жизни петербурженки ничего не угрожает. Мама пострадавшей рассказала полиции, что ее дочь попыталась покончить с собой в связи с гибелью главы семейства на СВО. Трагедия произошла еще в июле 2023 года.

По данным «Фонтанки», девочка ни на каких учетах не состояла.

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Комментарии
14
282408812
12 минут
там, видимо, у нее проблемы с матерью..а не аж через полгода вдруг что-то щелкнуло
Гость
12 минут
теперь будет состоять на учете в ПНД.
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