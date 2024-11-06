Юная петербурженка пыталась покончить с собой из-за гибели отца на СВО

Учащаяся одного из петербургских колледжей госпитализирована в детскую больницу имени Филатова после попытки суицида. Причиной стала гибель ее отца в зоне специальной военной операции.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 ноября, помощь медиков понадобилась 17-летней девочке из Курортного района. Сейчас жизни петербурженки ничего не угрожает. Мама пострадавшей рассказала полиции, что ее дочь попыталась покончить с собой в связи с гибелью главы семейства на СВО. Трагедия произошла еще в июле 2023 года.

По данным «Фонтанки», девочка ни на каких учетах не состояла.