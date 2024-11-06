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Происшествия Взрыв газа и пожар в Нововоронеже: есть жертва и пострадавшие

Взрыв газа и пожар в Нововоронеже: есть жертва и пострадавшие

2 379
2 комментария

Один человек погиб, четверо пострадали и 32 были спасены при пожаре после взрыва газа в Нововоронеже на улице Набережной 6 ноября. В городе действует режим ЧС.

По предварительным данным МЧС, причиной пожара стал «хлопок бытового газа» в девятиэтажке. Сначала загорелась квартира на втором этаже, затем ещё две. На место выехали 48 специалистов и 16 машин. Сотрудники МЧС в спасустройствах эвакуировали 32 человека, в том числе одного ребёнка. Во время тушения было обнаружено тело погибшего, его личность устанавливается. По данным МЧС, пострадал 15-летний подросток.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале уточняет, что пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы. В частности, по словам Гусева, «парень 2008 года рождения получил ранения». Единственная жертва — женщина. Эвакуированы жители одного подъезда, для них организован пункт временного размещения.

«Пожар ликвидирован, устанавливаются его причины. По предварительным данным, произошел взрыв газа», — пишет Гусев.

Для ликвидации последствий в Нововоронеже введен режим чрезвычайной ситуации.

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Хлопок газа Взрыв газа Пожар Бытовой газ Воронежская область
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Комментарии
2
sysh
1 час
«хлопок бытового газа» Хлопок значит.Хлопок у хлопушки,а у газа - взрыв. Достали уже своими извращениями.
282437267
24 минуты
апокаЛИПСИЦ -умняша! но населенцам каждых 10 мин - свежие новости
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