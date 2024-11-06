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Общество Политика Камала Харрис победила на территории, которая 20 лет «предсказывает» исход выборов

Камала Харрис победила на территории, которая 20 лет «предсказывает» исход выборов

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Кандидатка на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис победила на территории, которая 20 лет «предсказывает» исход выборов — острове Гуам. Действующий вице-президент набрала там, по предварительным данным, 49,5%, а ее соперник-республиканец Дональд Трамп — 46,2%.

Голосов выборщиков Харрис за это не получит, поскольку остров по закону не участвует в президентских выборах, но с 2004 года результат на Гуаме безошибочно отражает исход президентских выборов в США: например, в 2020 году Джо Байден на Гуаме с отрывом в 12 процентных пунктов обошел все того же Трампа.

Территория Гуам — остров в архипелаге Марианские острова в западной части Тихого океана со статусом неинкорпорированной организованной территории США: не входящий в состав США, но являющийся их владением.

Между тем, по данным Associated Press, Трамп выиграл в Индиане (11 голосов выборщиков) и Кентукки (8 голосов выборщиков), а Харрис — в Вермонте (3 голоса выборщиков).

При счете 19:3 в пользу Трампа, гонка за большинство голосов выборщиков только начинается.

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Камала Харрис Дональд Трамп Остров Гуам Выборы в США
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