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Общество «Продраться было нелегко, но…»: под слоем снега в лесах Ленобласти нашли удивительное

«Продраться было нелегко, но…»: под слоем снега в лесах Ленобласти нашли удивительное

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2 комментария
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Грибники продолжают тихую охоту в лесах Ленобласти — из-под слоя снега петербуржцы выносят целые корзины грибов.

Фотографией гриба с сугробом на шапочке поделился с «Фонтанкой» читатель. Стойкий гриб, которому оказались не страшны ноябрьские морозы, нашли под Выборгом.

Снежным уловом похвастался и Дмитрий в сообществе «Грибы и Грибники СПб». Он набрал небольшой тазик фламмулинов или, как их часто называют, зимних опят. Свою добычу он нежно назвал подснежниками. «Продраться было нелегко, но грибочки манят… А потом пошёл такой красивый плотный снег, что решил я выбираться обратно, пока в снеговика не превратился», — поделился он впечатлениями.

Ранее «Фонтанка» показывала добычу грибников, которые не побоялись снегопадов и морозов.

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Комментарии
2
Сила в Правде!!
36 минут
зачем вы едите эту грязь не понимаю.
triton1977
32 минуты
Уже "чудеса в лукошке", но самые будут в случае... декабрьско-январьских урожаев)) Главное что б нынешние радости не обернулись в следующее лето в +50 (в тени))
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