«Продраться было нелегко, но…»: под слоем снега в лесах Ленобласти нашли удивительное

+2

Грибники продолжают тихую охоту в лесах Ленобласти — из-под слоя снега петербуржцы выносят целые корзины грибов.

Источник: Дмитрий Кощеев







Фотографией гриба с сугробом на шапочке поделился с «Фонтанкой» читатель. Стойкий гриб, которому оказались не страшны ноябрьские морозы, нашли под Выборгом.

Снежным уловом похвастался и Дмитрий в сообществе «Грибы и Грибники СПб». Он набрал небольшой тазик фламмулинов или, как их часто называют, зимних опят. Свою добычу он нежно назвал подснежниками. «Продраться было нелегко, но грибочки манят… А потом пошёл такой красивый плотный снег, что решил я выбираться обратно, пока в снеговика не превратился», — поделился он впечатлениями.

Ранее «Фонтанка» показывала добычу грибников, которые не побоялись снегопадов и морозов.