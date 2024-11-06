ТАСС: правительство поддержало проект об ужесточении наказания за пропаганду нацизма и экстремизма

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение нового вида административного наказания за пропаганду нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций. Об этом 6 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии.

Согласно предложенной Минюстом инициативе, для граждан, уличенных в пропаганде или публичной демонстрирации нацистской атрибутики либо символики экстремистских организаций, будет введен новый вид санкций — обязательные работы на срок до ста часов с конфискацией предмета административного правонарушения. Это касается и перечня санкций за изготовление, сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды запрещенных атрибутики и символики.

В настоящее время за подобные правонарушения грозит штраф в размере от 1000 до 2000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или административный арест на срок до 15 суток.

Изменения предлагается внести в статью 20.3 КоАП РФ.

Согласно пояснительной записке, обязательные работы послужат «дифференциации административной ответственности и повышению эффективности противодействия правонарушениям». Также в записке отмечается, что число подвергнутых наказанию по статье 20.3 КоАП, в 2023 году увеличилось почти в два раза о сравнению с 2019 годом — с 2 388 до 5 163, а доля фактически взысканных штрафов сократилась с 42% до 37%.