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Власть ТАСС: правительство поддержало проект об ужесточении наказания за пропаганду нацизма и экстремизма

ТАСС: правительство поддержало проект об ужесточении наказания за пропаганду нацизма и экстремизма

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7 комментариев

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение нового вида административного наказания за пропаганду нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций. Об этом 6 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии.

Согласно предложенной Минюстом инициативе, для граждан, уличенных в пропаганде или публичной демонстрирации нацистской атрибутики либо символики экстремистских организаций, будет введен новый вид санкций — обязательные работы на срок до ста часов с конфискацией предмета административного правонарушения. Это касается и перечня санкций за изготовление, сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды запрещенных атрибутики и символики.

В настоящее время за подобные правонарушения грозит штраф в размере от 1000 до 2000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или административный арест на срок до 15 суток.

Изменения предлагается внести в статью 20.3 КоАП РФ.

Согласно пояснительной записке, обязательные работы послужат «дифференциации административной ответственности и повышению эффективности противодействия правонарушениям». Также в записке отмечается, что число подвергнутых наказанию по статье 20.3 КоАП, в 2023 году увеличилось почти в два раза о сравнению с 2019 годом — с 2 388 до 5 163, а доля фактически взысканных штрафов сократилась с 42% до 37%.

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ПО ТЕМЕ
Нацистская символика Пропаганда экстремизма Правительство Минюст Ужесточение наказания
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Комментарии
7
AndrewBarsik
1 час
Чу! Много страстотерпцев и великомучеников просияют скоро в Земле Русской через этот "закон".
Сила в Правде!!
1 час
вот и русичам конец... зы. а называть гебельса умным можно?
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