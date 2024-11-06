Памятники Кожевенного завода А.А. Парамонова на Васильевском острове отреставрируют

Два объекта культурного наследия, входящие в состав «Кожевенного завода А. А. Парамонова» — особняк-контору и котельную — отреставрируют и приспособят под современное использование. Как сообщают в холдинге Setl Group, выкупившем участок на Кожевенной линии Васильевского острова, здесь появятся детский сад, поликлиника, бар-ресторан и два офисно-деловых центра.
Особняк-контору сохранят, отреставрируют и приспособят под общественно-деловые функции. Здесь уже провели первоочередные противоаварийные работы, сейчас идет разработка проектной документации. После согласования с КГИОП в следующем году застройщик планирует начать непосредственно реставрацию. Двухъярусная изразцовая угловая печь, деревянный декор потолка, дверной проем в виде портала с пилястрами и другие элементы отделки будут сохранены.
Здание бывшей котельной тоже ждет реставрация и приспособление под современные функции — в исторических интерьерах здесь разместят бар-ресторан. Здесь также идет процесс подготовки проектной документации, к работам тоже собираются приступить в следующем году.
Здание бывших мастерских шорно-седельных и амуничных изделий, расположенное между особняком и котельной, реконструируют с сохранением фасада со стороны Масляного канала — здесь создадут детский сад на 170 детей.
В еще одном историческом здании, состоящем из двух частей, разместятся поликлиника и офисно-деловой центр. Объект реконструируют с сохранением фасада, выходящего на Кожевенную линию.
Справка
Комплекс зданий завода находится на Кожевенной линии Васильевского острова. Этот участок с XVIII века был приспособлен под нужды кожевенного производства, а в 1883 году перешел к купцу Александру Парамонову.
Особняк построили в 1830-е годы, предположительно, по проекту архитектора Андрея Ливена. Котельная в «кирпичном стиле» в составе завода появилась в 1915–1917 годах. Двойной свет, расстекловка окон и активный силуэт ступенчатого аттика сделали здание ярким примером промышленной архитектуры Петербурга начала XX века.