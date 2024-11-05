В Ленинградском зоопарке показали, как эму Василий встретил первый снег

Петербуржцы начали утепляться в связи с наступившими холодами: одни накинули куртки потеплее, другие запаслись свитерами и шерстяными носками. А обитатели Ленинградского зоопарка пока справляются без лишней одежки.

Источник: Ленинградский зоопарк

Во вторник, 5 ноября, в телеграм-канале зоопарка показали, как эму Василий Иванович встретил первый снег. Пернатый не испугался холода и вышел на прогулку, чтобы встряхнуть свою шубку.

«Несмотря на то, что родина эму — теплый континент Австралия, нашего Василия Ивановича зима не пугает», — отмечают в сообщении.

Как объясняют в пресс-службе Ленинградского зоопарка, благодаря своему необычному оперению эму прекрасно справляется с холодами. Перья птицы двойные, длинные и напоминают шерсть. И хотя у Василия Ивановича нет возможности улететь в места потеплее, он может наслаждаться петербургским ноябрьским морозом, при этом не переохлаждаясь.

«Однако этот привередливый джентльмен имеет свои предпочтения. Он не сунет клюва на улицу, если день ветреный, сырой и промозглый», — замечают в зоопарке.

Несмотря на это, при необходимости Василий Иванович всегда может уйти в свой уютный вольер, где пернатый сможет и лапки размять, и насладиться своей собственной компанией.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали сразу двух новых обитателей, которых сравнивают и с кошками, и с медведями, и с обезьянами. «Кошачье строение тела, обезьяний хвост, медвежья походка. <…> Рады представить вам — бинтуронги или, как их еще называют, кошачьи медведи!» — написали в телеграм-канале учреждения.