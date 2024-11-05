Китайские ученые испытали «Звезду смерти»

Китайские ученые испытали экспериментальный образец оружия, похожий по принципу работы на знаменитую «Звезду смерти» из киновселенной «Звездных войн».

Как пишет 5 ноября South China Morning Post (SCMP), как в фильме огромной космической станции требуется объединить несколько лазерных лучей в один, так и новое китайское микроволновое оружие сочетает электромагнитные волны для увеличения выходной мощности и поражения выбранной цели.

Во время испытаний на предмет военного применения использовались семь транспортных средств, с передатчиками микроволн, которые затем сливались в мощный энергетический луч для атаки одной цели. В издании отметили, что эксперименты подтвердили, что изобретение действительно может эффективно подавлять сигналы американских GPS и других спутников, «достигая множества целей», но планеты пока уничтожать не в состоянии.