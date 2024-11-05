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Общество Китайские ученые испытали «Звезду смерти»

Китайские ученые испытали «Звезду смерти»

2 020
13 комментариев

Китайские ученые испытали экспериментальный образец оружия, похожий по принципу работы на знаменитую «Звезду смерти» из киновселенной «Звездных войн».

Как пишет 5 ноября South China Morning Post (SCMP), как в фильме огромной космической станции требуется объединить несколько лазерных лучей в один, так и новое китайское микроволновое оружие сочетает электромагнитные волны для увеличения выходной мощности и поражения выбранной цели.

Во время испытаний на предмет военного применения использовались семь транспортных средств, с передатчиками микроволн, которые затем сливались в мощный энергетический луч для атаки одной цели. В издании отметили, что эксперименты подтвердили, что изобретение действительно может эффективно подавлять сигналы американских GPS и других спутников, «достигая множества целей», но планеты пока уничтожать не в состоянии.

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Комментарии
13
Отец Родной
51 минута
Россияне ее испытали ещё в 80е. Правда называлась она Бальзам Звёздочка
Anatoliy Blagov 43
26 минут
Сейчас нам не до "Звёзды смерти", освободить бы свою территорию в Курской области
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