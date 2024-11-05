Полиция и федеральные агенты охраняют участок, где проголосует Трамп

Оцепление из полиции и федеральных агентов выставлено вокруг избирательного участка, где, как ожидается, будет голосовать кандидат в президенты США Дональд Трамп. Об этом сообщило AP 5 ноября.

По информации издания, рядом с избирательным участком находятся не менее 15 представителей закона: помощники шерифа, полиция и сотрудники Секретной службы. Ожидается, что Трамп посетит участок в течение вторника и проголосует на выборах президента.

С проблем началось голосование на двух участках в Пенсильвании. Они открылись с задержкой, писал CNN. Начать работу вовремя сотрудники избирательной комиссии не смогли из-за того, что ответственные наблюдатели пришли на участок с опозданием или вообще не явились на него. Кроме того, в Камбрии из-за сбоя в работе программного обеспечения время для голосования было продлено.