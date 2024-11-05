Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

1 м/c,

южн.

 762мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 98,06
EUR 106,89
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Промышленный Петербург
Ипотека 2% в Луганске и Мариуполе
Трофейная техника в СПб
Новая станция метро
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Полиция и федеральные агенты охраняют участок, где проголосует Трамп

Полиция и федеральные агенты охраняют участок, где проголосует Трамп

901
8 комментариев

Оцепление из полиции и федеральных агентов выставлено вокруг избирательного участка, где, как ожидается, будет голосовать кандидат в президенты США Дональд Трамп. Об этом сообщило AP 5 ноября.

По информации издания, рядом с избирательным участком находятся не менее 15 представителей закона: помощники шерифа, полиция и сотрудники Секретной службы. Ожидается, что Трамп посетит участок в течение вторника и проголосует на выборах президента.

С проблем началось голосование на двух участках в Пенсильвании. Они открылись с задержкой, писал CNN. Начать работу вовремя сотрудники избирательной комиссии не смогли из-за того, что ответственные наблюдатели пришли на участок с опозданием или вообще не явились на него. Кроме того, в Камбрии из-за сбоя в работе программного обеспечения время для голосования было продлено.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Заливщик голосовых планок
1 час
Вот несмышленые! Могли бы сообразить участок в безопасном месте, а не вот это вот всё!
Klaustrofobik
54 минуты
Ну что лахтоногие, Наш Трамп или не наш?))
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Новости компаний
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Новости компаний
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30