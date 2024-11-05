Рейс «Аэрофлота» пришлось развернуть прямо в небе из-за кукурузной каши с курагой

В Петербурге в суд обратились два пассажира рейса, вылетавшего в Северную столицу из Сочи, и потребовали возместить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Причиной стала кукурузная каша с курагой.
ЧП произошло спустя 15 минут после вылета из аэропорта в Сочи. По салону распространился резкий запах гари, появилось задымление. Пассажиры начали волноваться, опасаясь крушения самолета, тем более что никто из команды рейса до того момента не объяснил, что происходит. Пассажиров просили оставаться на местах, пока по громкой связи им все не объяснили, что рейс возвращается в Сочи на вынужденную посадку. Пассажиры напугались еще сильнее.
После успешного приземления всех, кто находился в самолете, вывели из салона и разместили в здании аэропорта. Посадки на следующий рейс пришлось ждать около 5 часов.
Потом в суде стало ясно, что в полете подгорела кукурузная каша с курагой, когда кто-то из экипажа разогревал ее в микроволновке. Двум пассажирам назначили компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей каждому, сообщила пресс-служба судов Петербурга.
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