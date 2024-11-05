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Общество Полосатый рейс. Посмотрите, как два амурских тигра летели из Хабаровска в Москву

Полосатый рейс. Посмотрите, как два амурских тигра летели из Хабаровска в Москву

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1 комментарий

Из Хабаровска в Москву доставили необычных пассажиров. Два амурских тигра прилетели в столицу, чтобы затем отправиться в региональные зоопарки, которые им станут домом, сообщает пресс-служба «Аэрофлота» во вторник, 5 ноября.

Как оказалось, перевозка сразу двух тигров на одном самолете состоялась впервые в новейшей истории авиакомпании. После почти девятичасового рейса самец отправился в Воронежский зоопарк, а самка — в Ижевский. Там они будут участниками программы по сохранению популяции амурского тигра в неволе.

Сами тигры оказались вне дикой среды не просто так. Долгие наблюдения за ними показали, что они не приспособлены для самостоятельной жизни в природе. Так, мальчика отловили в 2023 году, когда он подбирал собак на окраинах населенных пунктов Хабаровского края. А девочка оказалась в вольере после того, как забрела на пасеку к собакам.

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Комментарии
1
aprahka
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