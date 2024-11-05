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Общество В Google рассказали, почему опубликовали данные о военных объектах ВСУ на картах

В Google рассказали, почему опубликовали данные о военных объектах ВСУ на картах

1 797
1 комментарий

Снимки военных объектов ВСУ, попавшие на Google-карты, были сделаны год назад и происходят из общедоступных источников, заявили в пресс-службе американской корпорации.

В минувшее воскресенье Google рассекретил местоположение военных объектов ВСУ на своих обновленных картах, сообщал глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Украины Алексей Коваленко. Он не уточнил, что именно показал Google, однако Киев обратился к представителям компании с требованием удалить эту информацию с карт.

В итоге в компании заявили, что спутниковые снимки были сделаны более года назад. «Мы очень серьезно относимся к таким запросам и поддерживаем постоянную связь с украинскими официальными лицами», — сообщила пресс-служба Google, пишут РИА Новости.

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Комментарии
1
ixform
1 минута
наверное это дезинформация согласованная чтобы запутать кровавые следы Пеппи длинный чулок
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