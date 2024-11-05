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Власть Общество «Простой народ в России не использовал „крепкие слова“»: Путин объяснил, как нужно бороться с матом в русском языке

«Простой народ в России не использовал „крепкие слова“»: Путин объяснил, как нужно бороться с матом в русском языке

2 033
23 комментария

Ненормативная лексика или, попросту говоря, мат — часть русского языка, но бороться с ней нужно, повышая общую культуру. Об этом заявил 5 ноября президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России.

Вопроса мата в ходе заседания коснулась член Совета, актриса Екатерина Гусева: по ее словам, «мат — это сквернословие, а скверна — это нечистота, грязь, гниль, тление, мертвечина, извержение, кал, смрад, вонь, непотребство, разврат, нравственное растление, все богопротивное, противоположное молитве. Мат — это и есть антимолитва», заявила она.

Путин в ответ пошутил, что мат и правда является грехом: «…но кто из нас без греха», отметил глава государства и напомнил, что мат является частью русского языка.

«Это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как известно, тот пусть первый бросит в него камень», — заявил президент.

По его мнению, для борьбы с засильем мата в речи необходимо повышать общую культуру и работать по многим направлениям. «Нужно показать, что существуют другие средства выражения, а не только ненормативная лексика для выражения своей точки зрения и ее защиты, показать образованность и твердые убеждения, твердо заявить свою позицию», — посоветовал Владимир Путин.

В дополнение он высказал мысль, что «простой народ в России не употреблял „крепкие слова“», поскольку «для русского человека — это грех». В семье будущего президента, по его утверждению, никто не выражался — по крайней мере, он лично «ни от отца, особенно от мамы, никогда не слышал ничего подобного и вообще никогда».

Президент также вновь напомнил, что Россия на линии боевого соприкосновения борется за сохранение своего языка.

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ПО ТЕМЕ
Путин Мат в русском языке Екатерина гусева Грех Нецензурная лексика
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Комментарии
25
polunochnik
1 час
А не согрешил ли Соловьев когда в эфирах федеральных каналов использует «греческое» слово на букву П?
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
начни с Лаврова)
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