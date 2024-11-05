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Общество Путин высказался о «прелести и красоте» украинского языка и культуры

Путин высказался о «прелести и красоте» украинского языка и культуры

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15 комментариев

Президент России Владимир Путин считает украинский язык близким к русскому и видит в нем особую прелесть и красоту. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Говоря о продвижении русского языка в регионах Донбасса и Новороссии 5 ноября, Путин отметил: «Украинский язык, насколько я понимаю, очень родственный русскому. На мой взгляд, он имеет свою прелесть и красоту, как и вся украинская культура» (цитата по ТАСС).

При этом президент подчеркнул, что в советское время политика «коренизации» проводилась агрессивно и людей заставляли учить украинский. Теперь, по его мнению, продвижение русского языка в этих регионах не должно сопровождаться насильственными мерами и, как цитирует РБК, политика в области русского языка должна быть «мягкой и естественной».

Путин говорит о «коренизации» не впервые: еще в 2021 году в статье «Об историческом единстве русских и украинцев» он писал, что «в 20–30-е годы прошлого века большевики активно продвигали политику „коренизации“, которая в Украинской ССР проводилась как украинизация». Там же глава государства отмечал: «„Коренизация“, безусловно, сыграла большую роль в развитии и укреплении украинской культуры, языка, идентичности».

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Комментарии
15
Zet
1 час
"...Вы большой ученый, В языкознаньи знаете Вы толк..." (с)
pgrad
1 час
Ой боюсь я за него - по тонкому льду ходит! За песенку на украинском, в прошлом веке написанную, ещё не так давно реальные сроки давали.
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