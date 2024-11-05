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Общество В Петербурге мужчину приговорили к 4 годам колонии за пост и комментарий с призывами к терроризму

В Петербурге мужчину приговорили к 4 годам колонии за пост и комментарий с призывами к терроризму

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Первый Западный окружной военный суд приговорил к 4 годам колонии мужчину, публиковавшего в Сети призывы к насилию в отношении русских и поджогам военкоматов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города во вторник, 5 ноября.

Как следует из материалов дела, 8 января 2023 года Артур Канин разместил в открытом сообществе «Русский Добровольческий Корпус»* пост, начинающийся со слов «Слава…» и заканчивающийся оскорблением по национальному признаку. Спустя три дня в том же сообществе он оставил комментарий, который начинался со слова «Поджигай…» и заканчивался оскорблением в адрес сотрудников полиции.

Мужчину признали виновным в публичных призывах к терроризму и экстремизму. Военный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима. После Канин будет на три года лишен права администрировать сайты и каналы в интернете.

* «Русский Добровольческий Корпус», РДК — организация признана террористической и запрещена на территории РФ

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