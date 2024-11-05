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Политика Путин: Русский язык — одна из ключевых ценностей страны

Путин: Русский язык — одна из ключевых ценностей страны

757
12 комментариев

Президент Владимир Путин назвал русский язык одной из «ключевых и фундаментальных» ценностей России. Его слова 5 ноября приводит пресс-служба Кремля.

Во вторник глава государства проводит совещание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. На встрече Путин озвучил несколько предложений, среди которых было создание единого государственного учебника по русскому языку и языкам республик РФ. Он также указал на важность поддержки языка.

«Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России находится в числе наших ключевых приоритетов», — заявил президент.

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Комментарии
12
Дядя Бо
37 минут
Не владеющие чеченским языком россияне не могут стать чиновниками в ЧР. Так какой же язык ценнее?
Сила в Правде!!
39 минут
один язык один лидер один народ...
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