Путин: Русский язык — одна из ключевых ценностей страны

Президент Владимир Путин назвал русский язык одной из «ключевых и фундаментальных» ценностей России. Его слова 5 ноября приводит пресс-служба Кремля.

Во вторник глава государства проводит совещание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. На встрече Путин озвучил несколько предложений, среди которых было создание единого государственного учебника по русскому языку и языкам республик РФ. Он также указал на важность поддержки языка.