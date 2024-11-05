Путин: Русский язык — одна из ключевых ценностей страны

Президент Владимир Путин назвал русский язык одной из «ключевых и фундаментальных» ценностей России. Его слова 5 ноября приводит пресс-служба Кремля.
Во вторник глава государства проводит совещание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. На встрече Путин озвучил несколько предложений, среди которых было создание единого государственного учебника по русскому языку и языкам республик РФ. Он также указал на важность поддержки языка.
«Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России находится в числе наших ключевых приоритетов», — заявил президент.
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