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Строительство В Невском районе построили новый детский сад на 190 детей с бассейном

В Невском районе построили новый детский сад на 190 детей с бассейном

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На Дальневосточном проспекте в Невском районе Петербурга построили детский сад на 190 детей с бассейном. Как сообщают в холдинге Setl Group, трехэтажный объект сможет принять десять групп воспитанников.

На первом этаже детского сада разместились ясельные группы с игровыми комнатами и спальнями, а также бассейн и кухня. Второй этаж отвели под комнаты для детей от 3 до 5 лет, также здесь находятся помещения для кружков и обучения, зал для физкультуры, медблок с процедурным кабинетом. На третьем этаже расположены групповые для дошкольников и музыкальный зал.

В благоустроенном и озелененном дворе садика в ЖК Pulse Premier создали отдельные игровые зоны для каждой возрастной группы воспитанников, а также две спортплощадки.

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