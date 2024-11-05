В Невском районе построили новый детский сад на 190 детей с бассейном

На Дальневосточном проспекте в Невском районе Петербурга построили детский сад на 190 детей с бассейном. Как сообщают в холдинге Setl Group, трехэтажный объект сможет принять десять групп воспитанников.

На первом этаже детского сада разместились ясельные группы с игровыми комнатами и спальнями, а также бассейн и кухня. Второй этаж отвели под комнаты для детей от 3 до 5 лет, также здесь находятся помещения для кружков и обучения, зал для физкультуры, медблок с процедурным кабинетом. На третьем этаже расположены групповые для дошкольников и музыкальный зал.

