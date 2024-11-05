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Камера сняла, как плавучий дом топил причал в яхт-клубе «Горская». Виноват ветер

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Навал дебаркадера на причальную стенку в Приморском районе Петербурга попал на видео. Причиной стала непогода, сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.

О том, что в акватории Финского залива у посёлка Лисий Нос оторвалась баржа и врезалась в понтоны и лодку, транспортная полиция узнала накануне около девяти часов утра. Приехав на место, сотрудники установили, что несамоходное стояночное судно оторвалось от канатов из-за сильного ветра и навалилось на причальную стенку.

Транспортная полиция проводит проверку. Все обстоятельства выясняет также Северо-Западная транспортная прокуратура. В надзорном ведомстве сообщали, что пострадавших в результате происшествия с дебаркадером нет. Обошлось и без разлива нефтепродуктов.

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Комментарии
1
Annonym91
1 минута
Почему у меня Такое ощущение что это тот же полузатопленный дом что Стоял на набережной в Районе Зенит Арены когда её еще строили , который потом куда то загадочно исчез ... Вот просто очень похожий даже этажность ...
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