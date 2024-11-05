«Они выбрали петь, я выбрал молчать». Юрий Шевчук рассказал о «новых тихих», «клоунах апокалипсиса» и Родине

Лидер ДДТ Юрий Шевчук дал большое интервью литературному обозревателю и критику Галине Юзефович. Музыкант поделился историей про самое честное звучание, которое услышал в детстве. Еще Шевчук рассказал о существовании в российском обществе «новых тихих» и «клоунов апокалипсиса», а также ответил на вопрос: что такое Родина? Интервью вышло накануне на YouTube-канале «Юзефович».

Поколение пошло за электрогитарой и Высоцким

Шевчука сформировала музыка Джона Леннона, Джима Моррисона, поэтов-битников и Владимира Высоцкого. «Это все срослось в нашей… в моей душе по крайней мере точно. И там, и там я слышал правду», — сказал лидер ДДТ. По его словам, самый честный услышанный в детстве звук — электрогитара с фуззом (один из первых появившихся эффектов при звучании электрогитары. — Прим. ред.), и голос Владимира Высоцкого. «Это тоже был голос с фуззом, с овердрайвом. …Наше поколение, не только я, все пошли за этими двумя голосами», — добавил музыкант.

Чечня

Песни группы ДДТ, сказала Галина Юзефович, сейчас звучат «на фронте с обеих сторон». После этих слов Шевчук описал случай в Чечне во время его поездки в зону боевых действий. «Там чеченские бойцы сидят, здесь мы в подвале. Я пою песни. Через рацию ребята транслируют чеченцам то, что я пою. И заказывали даже мне песни. Я даже спел „Не стреляй“ там. Чуть было все не плакали… На самом деле вот это удивительно, что песня творит с человеком, да», — рассказал лидер ДДТ.

«Они выбрали петь, я выбрал молчать»

В Москве и Петербурге продолжается мирная жизнь, а исполнители выступают с концертами. Шевчук рассказал, как накануне шел пешком до Московского вокзала от своей квартиры и рассматривал рекламные баннеры артистов.

«Смотришь, там красивый Славик Бутусов. Здесь еще кто-то, здесь какой-нибудь Лепс, здесь на букву „ш“… Shaman, да. Тут еще кто-то. Но еще много, много на букву „ш“, [кто] разевают рты, поют. У всех очень красивые фотографии, лица», — поделился он.

Юрий Шевчук считает, что они выбрали петь, а он решил молчать. Такое решение музыкант назвал своим собственным, а не выбором «сверху».

«Я понял, что это мой выбор, потому что я со многим не согласен, что сейчас творится. Мне кажется, чтобы дальше писать — это для меня очень важно — складывать слова, ноты и звуки… Мне очень важно со своей совестью был в ладах. …Те условия, которые нам поставили, ради того, чтобы выступать… Я на этот договор пойти не могу, расписаться кровью не могу, нет. Я не Фауст», — поделился Шевчук.

«Новые тихие» и «клоуны апокалипсиса»

В стране сейчас есть, продолжил Юрий Шевчук, с одной стороны, «новые тихие», а с другой стороны — «клоуны апокалипсиса», которые себя очень громко ведут.

Первые пытаются делать что-то хорошее, маленькое и доброе, но особо ничего не говорят.

«Эти „новые тихие“ не идут на баррикады, потому что смысла сейчас в этом большого нет. Они делают добрые дела. Благодаря им, мне кажется, Россия выживет. Это точно, абсолютно», — рассказал Шевчук.

Вторые «гремят бубенцами» и говорят о ядерных бомбах.

«Эти психи („клоуны апокалипсиса“), которые просто постулируют сейчас: зло, зло, убей, зло, убей. Убей, убей, ядерная война, бомба. Их лихорадит, они сексуальные маньяки, что касается атомной бомбы. Их аж колотит, трясет. Они хотят, чтобы она их трахнула всех и весь мир просто. Они, наверное, кончат так, что от планеты ничего не останется. Вот эти „клоуны апокалипсиса“ — они замечательные, они гремят тестикулами, гремят бубенцами. И мы все это видим. Наблюдаем этот хаос», — высказал свое понимание Юрий Шевчук.

Свою область ответственности музыкант описал так: я пытаюсь всех понять, это самое главное в наше время. «Единственное, кого я не хочу понимать, это убийц и вот этих „клоунов апокалипсиса“», — считает он.

«Главное, чтобы ядерной войны не было. Остальное все починим»

Когда началась спецоперация на Украине, Юрий Шевчук перечитал роман немецкого писателя Клауса Манна «Мефистофель». «Там все о нас с вами и о наших с вами малых компромиссах, больших. Те же вопросы бытия. Стать шурупом, гайкой в этой системе, или сохранить собственную свободу, внутреннюю личную свободу художника, или стать солдатом империи, молчаливым и грустным, тянущим свою лямку», — поделился музыкант

В книге у Манна, продолжает Шевчук, главный герой мучается, но ему нужен этот рок-н-ролл, он соглашается на уступки перед власть имущими, идет на компромиссы. «Он приобретает сцену, этот звук фузза. Он идет с гитарой на сцену, полные залы, он бьет [по струнам], а фузза нет, блин… Вроде все есть: гитара, модная одежда. А фузза нет, блин, и сказать нечего», — описал он.

По мнению Юрия Шевчука, музыка развивается, молодежь активно занимается прекрасной поэзией, которая не хуже прошлой.

«Ой господи, главное, чтобы ядерной войны не было. Остальное все починим… Главное, чтобы не сгорело все. Я за мир», — ответил Шевчук на вопрос об ожиданиях.

«Ребята, в нашей стране можно все»

Юрий Шевчук рассказал, что в молодости во время выступлений в Уфе музыкантов просили согласовывать тексты песен с партийным руководителем учреждения. Это называлось «литовать», добавил он. По словам музыканта, подобное теперь снова практикуется уже в Петербурге.

«Сейчас уже требуют литовки от многих музыкантов перед концертами в Питере. Все уже, приехали, привет! В одну речку, как говорится, нельзя войти дважды, да? Ребята, в нашей стране можно все. Это фантастическая держава», — рассказал лидер ДДТ.

Народный артист Башкортостана

Министром культуры Башкортостана в нулевые годы оказался друг детства Шевчука Ильдус Илишев. По словам музыканта, чиновник пробил ему звание народного артиста республики, что не понравилось самому лидеру ДДТ.

«Он это звание тогда пробил для меня. Это была его личная задача, вот, что-то мне хорошее сделать… Обида была адская. Я говорю: ладно, хорошо, ради тебя. Ну, ради друзей я готов на многое (даже быть народным артистом)», — поделился Юрий Шевчук.

Также он добавил, что в таких ситуациях себя неловко чувствует, поэтому от многих наград отказывался. «Чем дальше ты от власти, тем ты свободнее. Не нужно ничего брать из ее рук. Бойся милости и царского гнева», — описал свое отношение лидер ДДТ.

Что такое Родина?

«Вот сейчас люди… вот ты Родину не любишь, да? Очень модное слово. Они привыкли Родиной называть нашу власть. Это, ребята, неправильно. Родина — это не органы охраны, это не генералы нынешние, не адмиралы, не наши журналисты-пропагандисты. Это все не Родина. А что же Родина-то? Вот, дайте, вот, люди задумаются. Ну, ваша сила… серебро и злато ваше скоро станет ржею, в одном псалме сказано. И все это исчезнет, и все это пропадет, а Родина останется», — заключил Юрий Шевчук.



Пересказывал Федор Данилов, «Фонтанка.ру»