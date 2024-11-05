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Доброе дело В хосписе № 1 прошёл концерт, приуроченный к значимым датам в истории благотворительности в России

В хосписе № 1 прошёл концерт, приуроченный к значимым датам в истории благотворительности в России

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1 комментарий

В Петербурге в хосписе № 1 состоялся благотворительный концерт. Он прошёл в рамках Елизаветинских дней милосердия и был приурочен сразу к нескольким круглым датам в истории социального служения в России.

В эти дни в Москве и Петербурге широко отмечаются три круглые даты: 160-летие со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой — основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия и других крупных благотворительных учреждений и сестричеств, 200-летие со дня рождения императрицы Марии Александровны, стоявшей у истоков Красного Креста в России, и 30-летие возобновления сестричества во имя святой преподобномученицы Елизаветы в Лахте, история которого началась еще в Российской империи. Сегодня сестричество занимается медицинским и духовным служением в хосписе № 1.

Пациенты, их родные и сотрудники услышали избранные фантазии для консорта виол Генри Перселла в версии для барочных струнных в исполнении солистов оркестра musicAeterna. Музыканты уже не в первый раз в гостях у лахтинского хосписа, но этот концерт в честь юбилея сестричества вызвал особенно теплую реакцию. По словам специалиста по социальной работе хосписа Евгении Титовой, концерт оставил самые положительные эмоции у всех присутствующих. А после выступления сёстры вручили каждому музыканту открытку с портретом великой княгини Елизаветы Федоровны, нарисованные исцелившимися пациентами хосписа.

Идеи социального служения являются важной частью философии musicAeterna, подчёркивают в оркестре. Коллектив бережно хранит в памяти и развивает через новые социальные инициативы, образовательные и благотворительные проекты историю петербургской резиденции коллектива — Дома Радио, а прежде — здания Благородного собрания, которое в 1914–1915 годах использовалось как госпиталь русско-японской миссией Красного Креста. А с 2021 года оркестр проводит тактильные репетиции совместно с фондом «Со-единение»: проект позволяет людям с одновременным нарушением зрения и слуха почувствовать музыку пальцами.

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Комментарии
1
282799367
17 минут
День первого сбора средств на лечение по СМС не забудьте отпраздновать.
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