В хосписе № 1 прошёл концерт, приуроченный к значимым датам в истории благотворительности в России

В Петербурге в хосписе № 1 состоялся благотворительный концерт. Он прошёл в рамках Елизаветинских дней милосердия и был приурочен сразу к нескольким круглым датам в истории социального служения в России.

В эти дни в Москве и Петербурге широко отмечаются три круглые даты: 160-летие со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой — основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия и других крупных благотворительных учреждений и сестричеств, 200-летие со дня рождения императрицы Марии Александровны, стоявшей у истоков Красного Креста в России, и 30-летие возобновления сестричества во имя святой преподобномученицы Елизаветы в Лахте, история которого началась еще в Российской империи. Сегодня сестричество занимается медицинским и духовным служением в хосписе № 1.

Пациенты, их родные и сотрудники услышали избранные фантазии для консорта виол Генри Перселла в версии для барочных струнных в исполнении солистов оркестра musicAeterna. Музыканты уже не в первый раз в гостях у лахтинского хосписа, но этот концерт в честь юбилея сестричества вызвал особенно теплую реакцию. По словам специалиста по социальной работе хосписа Евгении Титовой, концерт оставил самые положительные эмоции у всех присутствующих. А после выступления сёстры вручили каждому музыканту открытку с портретом великой княгини Елизаветы Федоровны, нарисованные исцелившимися пациентами хосписа.