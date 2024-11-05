Сумасшествие продолжается. Лес засыпало снегом, но грибы не сдаются

Ни снегопад, ни ноябрь на календаре не смущают грибников. Счастливчики по-прежнему носят из леса полные корзины. Фотоотчетами петербуржцы делятся в соцсетях 5 ноября.
«Лес засыпало снегом, но грибы не сдаются! Нашла несколько полянок с маслятами. Крепкие, красивые, свежемороженые. Рядовки и фламмулина тоже встречались», — пишет Елена.
«Никогда не видел столько молодых моховиков в ноябре. Они росли по всему лесу, встречаясь пятнами то тут, то там. В этот снежный и холодный день у нашей компании это и был основной гриб для сбора. От маслят, которые тоже присутствовали в большом количестве, решили отказаться, уж очень червивыми они были в этих лесах. А боровики с белыми были приятным дополнением к моховикам», — рассказывает миколог Станислав Кривошеев. «Сумасшедшие грибы, сумасшедшие грибники», — добавляет он.
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