Сумасшествие продолжается. Лес засыпало снегом, но грибы не сдаются

«Никогда не видел столько молодых моховиков в ноябре. Они росли по всему лесу, встречаясь пятнами то тут, то там. В этот снежный и холодный день у нашей компании это и был основной гриб для сбора. От маслят, которые тоже присутствовали в большом количестве, решили отказаться, уж очень червивыми они были в этих лесах. А боровики с белыми были приятным дополнением к моховикам», — рассказывает миколог Станислав Кривошеев. «Сумасшедшие грибы, сумасшедшие грибники», — добавляет он.