Людмила Нарусова поздравила дочь с днем рождения картонным Путиным

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак 5 ноября отмечает свое 43-летие. День рождения начался с шокирующей встречи в гардеробной. Выйдя из спальни, Собчак столкнулась с Владимиром Путиным, вооруженным букетом. Правда, и цветы, и сам президент были картонными.
Таким необычным образом Ксению с днем рождения поздравила ее мама — сенатор Людмила Нарусова. «Мама у меня — лучшая на свете», — написала журналистка и отметила ее отменное чувство юмора.
«С утра — неодетая, лохматая выхожу — и, с моим зрением минус 4, вижу реального ВВ.
ДР начался с тонуса во всем теле, скажу я вам!!!» — написала она в своем телеграм-канале, приложив видео.
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