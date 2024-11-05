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Общество Людмила Нарусова поздравила дочь с днем рождения картонным Путиным

Людмила Нарусова поздравила дочь с днем рождения картонным Путиным

3 053
12 комментариев

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак 5 ноября отмечает свое 43-летие. День рождения начался с шокирующей встречи в гардеробной. Выйдя из спальни, Собчак столкнулась с Владимиром Путиным, вооруженным букетом. Правда, и цветы, и сам президент были картонными.

Таким необычным образом Ксению с днем рождения поздравила ее мама — сенатор Людмила Нарусова. «Мама у меня — лучшая на свете», — написала журналистка и отметила ее отменное чувство юмора.

«С утра — неодетая, лохматая выхожу — и, с моим зрением минус 4, вижу реального ВВ.

ДР начался с тонуса во всем теле, скажу я вам!!!» — написала она в своем телеграм-канале, приложив видео.

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Комментарии
12
Dr. Jones
30 минут
Нарусова - тролль ещё тот.
Cashmare
25 минут
бабайка пришел
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