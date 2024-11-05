Людмила Нарусова поздравила дочь с днем рождения картонным Путиным

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак 5 ноября отмечает свое 43-летие. День рождения начался с шокирующей встречи в гардеробной. Выйдя из спальни, Собчак столкнулась с Владимиром Путиным, вооруженным букетом. Правда, и цветы, и сам президент были картонными.

Таким необычным образом Ксению с днем рождения поздравила ее мама — сенатор Людмила Нарусова. «Мама у меня — лучшая на свете», — написала журналистка и отметила ее отменное чувство юмора.