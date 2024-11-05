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Происшествия Компания подростков вернется в Москву не в полном составе. Третьего нашли в Петербурге под окнами дома

Компания подростков вернется в Москву не в полном составе. Третьего нашли в Петербурге под окнами дома

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7 комментариев

По предварительным данным, труп 16-летнего жителя Москвы обнаружили около полуночи под окнами дома 9 на проспекте Энергетиков. Предположительно, подросток находился в измененном сознании.

По данным «Фонтанки», в отдел полиции были доставлены двое друзей погибшего — москвичи в возрасте 15 и 16 лет. С их слов, отдыхать в Петербурге они планировали несколько дней, сняли квартиру, в которую друг якобы заказал запрещённые вещества. После, как говорят, начал вести себя странно: выскочил в парадную, ломился к соседям. По предварительной информации, его следы нашли на общем балконе 15-го этажа.

По факту произошедшего проводится проверка.

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Комментарии
7
Панкихой
42 минуты
Пей, да дело разумей.
radon
46 минут
Труп находился в измененном сознании??
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