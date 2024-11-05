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Происшествия Манёвр водителя «Фольксвагена» погубил пассажира на набережной Обводного. Ещё трое в больнице

Манёвр водителя «Фольксвагена» погубил пассажира на набережной Обводного. Ещё трое в больнице

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3 комментария

Четверо пассажиров пострадали в аварии во Фрунзенском районе Петербурга. Травмы одного из них оказались несовместимы с жизнью. В полиции возбудили уголовное дело.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 ноября, «Фольксваген Гольф» и «Ауди Q5» не разъехались на набережной Обводного канала, 60, накануне незадолго до шести часов вечера. По предварительным данным, 24-летний водитель «Фольксвагена» при развороте не уступил дорогу автомобилю, который ехал во встречном направлении.

В состоянии средней степени тяжести госпитализирован мужчина из «Ауди». В больницу также увезли трёх пассажиров «Фольксвагена». Одна женщина попала к медикам в состоянии средней степени тяжести, травмы другой тяжёлые. Мужчина, личность которого устанавливают, госпитализирован в состоянии клинической смерти. Он умер в больнице.

Водитель «Фольксвагена» задержан на двое суток. Ему вменяют нарушение ПДД, повлёкшее смерть по неосторожности.

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Комментарии
4
Г0CTb
19 минут
А вот если бы в городе все соблюдали скоростной режим, то все были бы живы.
chip1
54 минуты
Смотреть надо по сторонам, но если пострадавший мужчина на ауди летел как чайка в дикий шторм, то можно было и не увидеть!
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