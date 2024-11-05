Манёвр водителя «Фольксвагена» погубил пассажира на набережной Обводного. Ещё трое в больнице

Четверо пассажиров пострадали в аварии во Фрунзенском районе Петербурга. Травмы одного из них оказались несовместимы с жизнью. В полиции возбудили уголовное дело.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 ноября, «Фольксваген Гольф» и «Ауди Q5» не разъехались на набережной Обводного канала, 60, накануне незадолго до шести часов вечера. По предварительным данным, 24-летний водитель «Фольксвагена» при развороте не уступил дорогу автомобилю, который ехал во встречном направлении.