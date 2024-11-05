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Происшествия Грустная петербурженка устроила заплыв у моста Кадырова и уехала греться в отдел

Грустная петербурженка устроила заплыв у моста Кадырова и уехала греться в отдел

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11 комментариев

Молодую девушку искали сотрудники полиции в Дудергофском канале 5 ноября. О том, что неизвестной особе нужна помощь, сообщил прохожий.

Как стало известно «Фонтанке», во втором часу ночи в полицию позвонил мужчина. Он рассказал, что на мосту Ахмата Кадырова лежат вещи, а их владелица исчезла во тьме. В ходе выезда было установлено, что имущество принадлежит 21-летней петербурженке. Холодной ночью она решила устроить заплыв, на берег выбралась сама.

Сотрудники полиции забрали девушку с собой. Стуча зубами и дрожа от холода, она пожаловалась на свою непростую жизнь. Из отдела пострадавшую увезли в НИИ  скорой помощи с отравлением и переохлаждением.

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Комментарии
11
Koma2024
36 минут
Не мост Кадырова, а Ахматовский мост.
гастарбайтер
57 минут
А отравление при чем? Речка ядовитая? Или девушка решила одновременно отравиться и утопиться? А может всё банальнее - перепила? В общем автору заметки - незачёт!
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