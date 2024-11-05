Грустная петербурженка устроила заплыв у моста Кадырова и уехала греться в отдел

Как стало известно «Фонтанке», во втором часу ночи в полицию позвонил мужчина. Он рассказал, что на мосту Ахмата Кадырова лежат вещи, а их владелица исчезла во тьме. В ходе выезда было установлено, что имущество принадлежит 21-летней петербурженке. Холодной ночью она решила устроить заплыв, на берег выбралась сама.