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Происшествия «Это бомба!» В Петербурге коллагеновые шарики продали под видом красной икры

«Это бомба!» В Петербурге коллагеновые шарики продали под видом красной икры

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3 комментария

Подделка вместо деликатеса стала подарком к празднику в Петродворцовом районе Петербурга. Полиция задержала имитаторов до того, как спрос на их продукцию взлетел на фоне предновогодней кутерьмы.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу 5 ноября, по подозрению в мошенничестве задержаны двое братьев. Старт уголовному делу дало заявление 66-летней жительницы Стрельны, обратившейся за помощью в полицию 31 октября.

Женщина приобрела красную икру, которая не стала украшением праздничного стола. 40 банок ей предложил незнакомец на Фронтовой улице, 3. Цена была настолько заманчивой, что петербурженка согласилась и отдала 37 тысяч рублей.

«Это бомба!», - радовались в коллективе, праздновавшем день рождения. Судя по видео, продавец в это время продолжал расхваливать товар и предлагал скидку желающим докупить.

Когда первая банка была открыта, у покупательницы появились сомнения. Экспертиза показала, что вместо икры ей продали окрашенные в красный коллагеновые шарики.

Ориентировки с приметами продавца передали наружным нарядам полиции. Подходящего под описание молодого мужчину нашли в «Ладе Гранте», которую сотрудники Госавтоинспекции остановили на Санкт-Петербургском проспекте в Петергофе.

В отдел увезли 18-летнего представителя кочевого народа из Ставрополья, а также его 29-летнего брата. Последний, как выяснили, был соучастником лукавой сделки.

«Следствие устанавливает иные факты противоправной деятельности братьев-гастролеров», — сообщили в главке. Тех, кто стал жертвами их плутовства, просят позвонить в полицию.

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Комментарии
4
282799367
8 минут
А нет желания проверить, что продают сейчас в магазинах под видом сливочного масла?
Zet
1 минута
В 66 лет икру у цыган покупать... ну купила бы одну на пробу, а тут 40 банок... старость пришла без мудрости...
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