Необычное распределение температур зафиксировано в Ленобласти

В Петербурге минувшей ночью было холоднее, чем в Москве, минимум составил минус 2,1 градуса. В столице, на базовой метеостанции ВДНХ, столбики термометров опустились до минус 1,5 градуса, на других метеостанциях города — от минус 0,9 на Балчуге до минус 2,1 в Бутово.

На территории Ленинградской области области почти все метеостанции также зафиксировали отрицательные ночные температуры. Холоднее всего (минус 13,2 градуса) было в Лодейном Поле.

Новая Ладога оказалась единственным местом с положительной температурой — плюс 0,4 градуса. Так повлияло Ладожское озеро, откуда северо-западные ветры несли облака и осадки и прикрыли город от сильного ночного выхолаживания. Отметим, что и Лодейное Поле, и Новая Ладога расположены на востоке области, примерно в 100 километрах друг от друга.