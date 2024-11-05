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Город Необычное распределение температур зафиксировано в Ленобласти

Необычное распределение температур зафиксировано в Ленобласти

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Необычное распределение температур наблюдалось ночью 5 ноября в Ленинградской области, сообщает в своем канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В Петербурге минувшей ночью было холоднее, чем в Москве, минимум составил минус 2,1 градуса. В столице, на базовой метеостанции ВДНХ, столбики термометров опустились до минус 1,5 градуса, на других метеостанциях города — от минус 0,9 на Балчуге до минус 2,1 в Бутово.

На территории Ленинградской области области почти все метеостанции также зафиксировали отрицательные ночные температуры. Холоднее всего (минус 13,2 градуса) было в Лодейном Поле.

Новая Ладога оказалась единственным местом с положительной температурой — плюс 0,4 градуса. Так повлияло Ладожское озеро, откуда северо-западные ветры несли облака и осадки и прикрыли город от сильного ночного выхолаживания. Отметим, что и Лодейное Поле, и Новая Ладога расположены на востоке области, примерно в 100 километрах друг от друга.

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