Пешеходы месяц воюют с дорожными знаками на севере Петербурга. Пока что побеждают знаки

Два не по ГОСТу установленных дорожных знака стали препятствием на пути жителей Выборгского района к метро «Озерки» и обратно. Их принято складывать пополам.

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За своеобразной борьбой корреспондент «Фонтанки» наблюдает примерно месяц. За тридцать метров до перекрестка проспекта Энгельса с Поклонногорским путепроводом, если следовать в севера в сторону центра, стоят два светофора, перед обоими есть стоп-линии. Долгое время они дублировались знаком «Стоп» на белом фоне (6.16) только у первого светофора, но поставлен он был не совсем по правилам, чуть дальше самой линии. Видимо, ситуацию было решено исправить и под новые знаки на тротуаре вкопали два столба. Было это ошибкой или замыслом неясно, но оба знака оказались на высоте примерно 160 см.

Металлические пластины прям перед лицами прохожих на не слишком широком тротуаре были обречены. Сперва их загнули слегка, налепили пару объявлений, нарисовали пару граффити. Примерно через неделю оба знака уже были сложены пополам, кто-то их разгибал обратно и так чуть ли не в ежедневном порядке. В итоге один из них то ли отвалился, то ли его сняли специально.

Два дня назад столбы увенчали новехонькие пластины. И уже через день плохо закрепленный знак был повернут параллельно проезжей части.

Судя по прайсу на сайте производителя, стоит такая пластина около полутора тысяч рублей.

Согласно ГОСТу, в населенных пунктах высота установки знака должна быть минимум два метра.