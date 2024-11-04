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Происшествия На фабрике в Финляндии после взрыва обвалилась крыша

На фабрике в Финляндии после взрыва обвалилась крыша

3 045
7 комментариев

Котел взорвался на целлюлозном производстве в финском городе Куопио. Отлетевшая крышка пробила крышу.

Как пишет Yle со ссылкой на директора завода, днем 4 ноября в 30-метровом резервуаре для перемешивания целлюлозы резко повысилось давление и произошел взрыв. Крышка бака отлетела еще на 20 метров вверх и пробила кровлю.

Дырой не обошлось, в итоге рухнула вся крыша на площади больше 600 квадратных метров.

Никто не пострадал, в момент аварии рядом с точкой обрушения не было рабочих. Когда завод сможет возобновить работу, директор сказать пока затрудняется.

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Комментарии
8
111111111111118
1 час
Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша...
Отец Родной
37 минут
В другой стране могло бы пострадать сотня вась, т к. слово автоматизация - это для них богохульство
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