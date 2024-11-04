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Общество Генсек ОПЕК: пик спроса на нефть не случится

Генсек ОПЕК: пик спроса на нефть не случится

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12 комментариев

На нефтяном рынке наблюдаются определенные трудности, однако пик спроса на нефть вряд ли наступит. Это связано с продолжением роста мировой экономики. С таким заявлением на энергетической конференции ADIPEC выступил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс.

«Несколько лет назад многие говорили, что пик спроса на нефть придется на 2030 год, теперь спрос достигнет пика в 2035 году. Я уверен, что через несколько лет будут говорить, что пик спроса на нефть наступит в 2040 году, и так далее. Это не поддается логике», — заявил генсек ОПЕК (цитата по ТАСС).

Хайсам аль-Гайс отметил, что картина в данный момент, несмотря на препятствия, «не настолько негативная, как некоторые пытаются ее показать». Он добавил: несмотря на разговоры о замедлении экономического роста, статистические данные говорят об ином. «Пика спроса не случится», — считает аль-Гайс.

В частности, в третьем квартале на 2,8 процента выросла экономика США, а экономика Китая растет почти на 5 процентов. «Я думаю, что люди просто привыкли к росту на 9–10 %, но 5 % для экономики такого размера, как у Китая, — это значительно», — резюмировал генсек ОПЕК.

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Комментарии
12
Гость
1 час
Вот где ржачка,5%.у нас за ночь еда может подорожать на 25%.
Гость
1 час
Был каменный век, камни остались век ушёл. Так-же будет и с нефтью, нефти очень много, скоро она будет не нужна. Не тех друзей выбираем, зачем нам друзья из каменного века. Пример тому сегодняшняя встреча.
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