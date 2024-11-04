IKEA выплатит 6 млн евро жертвам принудительного труда в ГДР

«Дочка» шведского производителя мебели IKEA Deutschland и бундестаг договорились о выплате в размере 6 миллионов евро в новый правительственный фонд. Выплата будет добровольной, сообщает 4 ноября «Коммерсантъ».

Создание нового фонда должно быть одобрено парламентом. Публичные слушания назначены на 6 ноября, сообщила спецпредставитель бундестага по оказанию помощи жертвам репрессий в ГДР Эвелин Цупке.

О том, что IKEA могла использовать принудительный труд граждан ГДР, сообщила шведская телекомпания SVT. После появления информации производитель мебели нанял консалтинговую компанию Ernst & Young. Расследование, проведенное в период 2011–2012 годов, показало, что прежние руководители IKEA Deutschland действительно прибегали к использованию принудительного труда заключенных. Происходило это в Восточной Германии.