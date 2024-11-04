В яхт-клубе «Горская» «уплыл» дебаркадер, а с ним и дом

Прокуратура выясняет, кто несет ответственность за швартовку дебаркадера в яхт-клубе «Горская». 4 ноября он оторвался и навалился на причальную стенку.
Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, сооружение не было эксплуатируемым. Уплыл дебаркадер недалеко и особых разрушений не нанес, однако угрозу безопасности судоходства создал.
В прокуратуре уточняют, что пострадавших и разлива нефтепродуктов в яхт-клубе нет.
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