В яхт-клубе «Горская» «уплыл» дебаркадер, а с ним и дом

Прокуратура выясняет, кто несет ответственность за швартовку дебаркадера в яхт-клубе «Горская». 4 ноября он оторвался и навалился на причальную стенку.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, сооружение не было эксплуатируемым. Уплыл дебаркадер недалеко и особых разрушений не нанес, однако угрозу безопасности судоходства создал.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

В прокуратуре уточняют, что пострадавших и разлива нефтепродуктов в яхт-клубе нет.