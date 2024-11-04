Поможет ли импорт сливочного масла обуздать цены в магазинах

В Турции нет дефицита сливочного масла, но цены тоже подскочили за год прилично Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU







В очередной раз Турция решила помочь обуздать цены на продовольствие в России. Или, по крайней мере, заработать на них. Вслед за яйцами в прошлом году республика налаживает поставки масла. Цены у нас на прилавках на сливочное в октябре взлетели до невиданных ранее пределов, и предприимчивые ближневосточные сельхозпроизводители решили помочь своим северным соседям.

Разбираемся, к чему приведет такой шаг, а заодно смотрим, сколько стоит этот продукт в самой Турции.

Дефицита нет, но вы держитесь

Цены на сливочное масло в России начали расти с сентября, а сейчас стоимость килограмма этого продукта начинается от 600–700 рублей со скидкой в крупных гипермаркетах и доходит до 1800 рублей.

— Если в октябре 2023 года 200-граммовую упаковку сливочного масла можно было купить в среднем за 211,7 рубля, то на сегодняшний день она стоит 264,9 рубля, — рассказал MSK1.RU экономист и основатель облачного сервиса «Ценозавр» Константин Калугин. — Важно отметить, что речь идет именно о средней цене масла в торговых сетях, можно найти продукт как за 134,99 рубля, так и за 419,99 рубля за стандартную 200-граммовую пачку.

Фактически цены сейчас находятся на уровне 1040,7 рубля за 1 килограмм — на 20,4% выше, чем в январе. При этом дефицита сливочного масла в России, в отличие от резко подорожавших яиц в прошлом году, совсем не наблюдается.

— Цены на масло сливочное за текущую неделю поднялись на 2%. А если смотреть с начала года, то почти на 25%, — уточнила экономист Рута Абрамова. — Идет удорожание за счет повышения стоимости упаковки и молока. И с помощью закупки масла пытаются, скажем так, удовлетворить спрос сейчас на рынке.

Абрамова Рута Сергеевна — кандидат экономических наук, экономист, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ.

Экономическая или политическая мера?

На этом фоне Россельхознадзор разрешил турецким производителям экспортировать масло в Россию. Поставки начались 27 октября, и по состоянию на 29 октября был импортирован общий объем в 20 тонн этого продукта.

Таким образом, Минсельхоз решил насытить внутренний рынок и стабилизировать цены на масло, привлекая экспортеров из дружественных стран — Индии, Ирана, а теперь и Турции. Экономист Рута Абрамова видит в этом решении политическую подоплеку.

— Что касается поставок из Турции, я думаю, это может быть и политически выгодный союз для России. Может быть, это и не экономически выгодно, но, закупая масло, Россия поддерживает партнерские отношения с Турцией, — считает эксперт. — Еще мы начали у Индии и Ирана закупать масло. Думаю, это просто «дружеский» ход: мы им одно — они нам другое.

Для некоторых россиян так накладывать масло в выпечку — уже роскошь Источник: Артем Устюжанин / E1.RU







При этом кандидат экономических наук Рута Абрамова призывает антимонопольщиков обратить внимание на стоимость сливочного масла.

— Может быть, это искусственно созданное повышение цен на продукты первой необходимости. Я думаю, что ФАС должна контролировать и эту ситуацию, — подчеркивает эксперт. — Мы должны посмотреть, почему в производстве у нас пошло удорожание. Лучше эти процессы урегулировать внутри страны, чем зависеть от сырья извне. Это всё-таки не кофе или какао-бобы, которых у нас нет в России. Всё-таки сливочное масло мы можем самостоятельно производить. В краткосрочной перспективе можно его закупать, но в долгосрочной эти процессы нужно наладить обязательно.

Импорт поможет усмирить цены?

При этом российские власти пока не планируют вводить госрегулирование цен на сливочное масло. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании с производителями и переработчиками молочной продукции, представителями крупных торговых сетей.

В стабилизации цен на внутреннем рынке могут помочь закупки продовольствия в других странах, считает политолог Екатерина Караджа. И пример тому — прошлогодняя история с импортом яиц.

— Многие говорили про скандальные яйца Эрдогана, но часто ли их видели на наших прилавках? Поставки турецких яиц в Россию не достигли значительных объемов, и эти яйца ушли преимущественно на переработку. При этом с помощью иностранных яиц правительству удалось добиться своей цели: отечественные производители под влиянием конкуренции перестали завышать цены.

Екатерина Караджа — эксперт по Турции, политолог.

История экспорта сливочного масла, как и других продуктов питания, у Турции в Россию довольно давняя. Так, еще в допандемийном 2018-м в отчете Министерства торговли Турецкой Республики было сказано, что доля молочной продукции составляла 6,7%, а 35% поставок приходилось на московский регион. Сами турецкие сельхозпроизводители заявляют о готовности насытить российский рынок своими товарами в условиях санкций.

— России необходимо сотрудничать со своими соседями, чтобы прокормить почти 150-миллионное население, — заявил председатель Совета по зерновым, бобовым и масличным культурам и продукции Турецкой экспортной ассамблеи Ахмет Тирьякиоглу. — Россия ежегодно импортирует продукты питания на сумму около 30 миллиардов долларов, что делает ее одним из целевых рынков для стран-поставщиков. Сокращение поставок из Турции в Россию, возникшее в результате санкций, мы можем преодолеть благодаря продовольственному сектору.

Турецкое масло уже заметили в России Источник: Paraajansi.com.tr







Вдобавок Турция — страна с сильным аграрным производством. Несмотря на то что общее производство сливочного масла в Турции — чуть более 100 тысяч тонн в год, что в 3 раза меньше российского производства, темпы роста производства в Турции значительно превышают российские. Так, в РФ в 2024 году производство масла выросло на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в ближневосточной республике рост составил 12,3%. Политолог Екатерина Караджа уточнила, что турецким производителям выгодно продавать масло в Россию.

Точно такое же масло в Турции стоит не 349 рублей, а всего 196 Источник: Migros.com.tr







— Турецким бизнесменам интереснее продавать товар за границу в валюте, чем на местный рынок в обесценившихся лирах. Также в Турции в связи с высокой инфляцией (до 75%) упала покупательская способность, и новые рынки для турецких бизнесменов привлекательны, — отмечает эксперт.

Придется ли по вкусу турецкое масло россиянам?

Органолептические свойства турецкого сливочного масла (вкус, запах, цвет) превосходят российские аналоги. Также в Турции большой выбор — на прилавках всегда продаются два вида масла: соленое (как в Финляндии) и несоленое, масло для приготовления еды и для завтрака, а также масло из молока козы и даже буйволицы. Однако эксперт по Турции считает, что в России оно станет маслом для гурманов.

— Турецкое масло точно не разочарует нас по качеству, но не разочарует ли оно нас по цене? В то время как цена российского масла в среднем 200–300 рублей за 200 граммов, турецкое масло Pınar продается в России за 579 рублей за 200 граммов, — рассказала MSK1.RU Екатерина Караджа. — Конечно, в Турции есть и более дешевые производители, и на турецких прилавках можно найти масло по цене от 82 лир (примерно 230 рублей).

Средние цены на качественное масло в Турции начинаются от 200 лир за 200 граммов (560 рублей). Учитывая, что к этим ценам добавятся еще расходы на логистику и таможню, турецкое масло дешевым точно не будет Екатерина Караджа политолог, эксперт по Турции

Сколько масло стоит в Турции

Мы посмотрели цены на сливочное масло в онлайн-магазине турецкого ретейлера, сопоставимого по уровню с нашим «Перекрестком». В итоге для розничных покупателей пачка масла 125 граммов в популярном турецком магазине средней ценовой категории стоит 62,5 лиры (177,6 рубля). Более близкая к российскому рынку фасовка по 200 граммов обойдется в 99,95 лиры, или 282,74 рубля.

Упаковка 250 граммов варьируется от 82 лир (233 рубля) за собственный бренд торговой сети до 124,5 лиры (353,77 рубля) — у зарекомендовавшего себя производителя. А килограмм сливочного масла можно найти на прилавках минимум за 299,95 (852 рубля), а также за 490 лир (1392,37 рубля) — оно считается лучше по качеству и вкусу.

Цены на масло в Турции тоже не низкие Источник: Migros.com.tr







При этом турецкие СМИ уже рассказали, что заметили масло популярных местных производителей на российских прилавках. Так, та же 125-граммовая пачка в одном из московских магазинов стоит 349 рублей. В турецкой сети мы нашли ее за 68,95 лиры — это около 196 рублей.

Живущие в Турции россияне в соцсетях отреагировали на решение импортировать масло. Они опасаются, что возникнет дефицит на внутреннем рынке и цены на этот продукт поднимутся до критических значений. При этом в стране и так запредельно высокий уровень инфляции. Однако, по мнению эксперта, переживать не о чем.

— В Турции климатические условия благоприятны для развития молочного производства. В большинстве регионов страны нет снега, соответственно, нет сезонного падения надоев. Коровы в Турции находятся на свободном выпасе практически круглый год, в то время как в России период большого молока длится с апреля-мая по октябрь, а с переводом коров в закрытые помещения надои молока снижаются, — объясняет Екатерина Караджа. — Из-за отсутствия этих колебаний Турция имеет высокий потенциал по наращиванию производства молочных продуктов. Поэтому дефицита сливочного масла в Турции не ожидается. Рост цен в Турции наблюдается, но связан он не с дефицитом, а с высокой инфляцией, ростом МРОТ, дорогими кредитами (ставка рефинансирования на сегодня — 50%).

Сдержит ли цены в России масло из Турции? Да Нет